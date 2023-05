Fiorello al posto di Amadeus a Sanremo, Rosario: "È vero Amadeus ha chiuso"

Una nuova puntata di VivaRai2, una nuova frecciata di Rosario Fiorello alla Rai. A viale Mazzini si respira aria frizzante in queste settimane soprattutto dopo l'abbandono di Fabio Fazio e Lucia Annunziata e le nuove nomine. Questa mattina, 31 maggio, Fiorello ha commentato un articolo del quotidiano Domani in cui si affermava che Giorgia Meloni vorrebbe il conduttore al posto di Amadeus al Festival di Sanremo.

"Giorgia Meloni vorrebbe Fiorello conduttore di Sanremo 2024. Amadeus troppo di sinistra", questo è quanto ha letto Rosario e con una battuta ha deciso di replicare a tale affermazione: "È vero, io sono il nuovo Pino Insegno. Amadeus hai chiuso, a casa! Hasta Sanremo siempre". Poi Fiorello ha fatto ascoltare in diretta un messaggio audio che gli aveva inviato Amadeus: "Io sarò in piazza Colombo con il movimento operaio a protestare. Davanti al teatro dell'Ariston a protestare contro di te per tutta la settimana".

Il riferimento a Pino Insegno non è un caso, da giorni ormai si vocifera che l'attore prenderà il posto di Flavio Insinna alla conduzione dell'Eredità. Al momento non c'è niente di confermato, ma la decisione sembrerebbe quasi cerca.