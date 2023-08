"La frisella di Belen": e Tiberio Timperi scoppia a ridere fino alle lacrime. Il video

"La frisella di Belen": questa la frase che ha fatto esplodere Tiberio Timperi in una risata fragorosa nel bel mezzo della diretta di Uno Mattina Estate. L'episodio si è verificato questa mattina: il giornalista Domenico Marocchi stava ricordando la polemica social che la scorsa estate riguardò proprio la showgirl argentina, criticata dagli utenti per aver chiamato "frisella", appunto, una fetta di pane con tonno e pomodoro. Marocchi, però, non è riuscito a continuare l'argomento dal momento che Tiberio Timperi è scoppiato a ridere fino alle lacrime. "Mi avete cambiato le camere e mi avete messo Timperi vicino..." ha commentato imbarazzato: "Riparto dalla frisella di Belen che però non era una frisella..." ha aggiunto ancora tentando di andare avanti mentre sul video si indugiava sul volto del conduttore che non smetteva di ridere a crepapelle.

Il video del momento è subito finito sui social per essere commentato dagli utenti che stanno dicendo la loro sull'attacco di risata di Timperi esploso all'improvviso e proseguito con tanta intensità.