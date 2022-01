È morto Fulvio Damiani, storico volto tra i giornalisti del Tg1

Addio a Fulvio Damiani, storica firma della Rai e del Tg1, considerato uno dei maestri della “nota politica” del piccolo schermo. Il giornalista aver 87 anni.

"Se ne va un altro pezzo di storia della Rai, del Tg1, del giornalismo politico italiano", ha scritto su Twitter il collega Marco Frittella. "A noi più giovani che da lontano guardavamo e sognavamo di fare il suo stesso mestiere, Fulvio ha insegnato tanto andando in onda ogni giorno da quello studiolo di Montecitorio e raccontando agli Italiani la politica nazionale - è il ricordo di Frittella - Come Fulvio, come Demetrio Volcic e come tanti altri, un esempio di bravura, autorevolezza, dedizione che ha costruito il patrimonio di credibilità su cui ancora si regge il servizio pubblico radiotelevisivo del nostro Paese. Ciao Fulvio, sei stato un modello per me e ti ho voluto bene".

Fulvio Damiani, una vita nel giornalismo

Nato a Firenze il 4 ottobre 1934, Damiani si era laureato nel 1962 alla Facoltà di Scienze Sociali e Politiche 'Cesare Alfieri' dell'Università di Firenze. Allievo di Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori, docenti dell'Ateneo fiorentino, Damiani si è sempre interessato di politica nazionale già dal "Giornale del Mattino" dove nel 1962 aveva iniziato la professione di giornalista.

Arrivato a Roma nel 1967, Damiani ha lavorato ai notiziari del Giornale Radio della Rai diretto da Vittorio Chesi fino al 1969 e nello stesso anno fu chiamato da Willy De Luca all'allora Telegiornale del Canale Nazionale (dal 1976 Tg1), dove è stato giornalista politico fino al 1996 seguendo tutti i maggiori avvenimenti sia in studio che come inviato.

Dal 1997 al '99 Damiani è stato notista a Telemontecarlo e successivamente ha condotto a Stream Tv una trasmissione settimanale in diretta dal titolo "Italia domanda" di analisi e approfondimenti sulle diverse problematiche d'attualità. Ha diretto un quotidiano di informazione su Internet (www.romaone.it). Autore di saggi ed articoli su quotidiani italiani e stranieri, ha scritto un libro sul mondo della comunicazione, "Obiettività e Potere" (D'Elia Editore).