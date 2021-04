I funerali del principe Filippo in tv, come seguire la diretta: canali, orari e informazioni

I funerali del principe Filippo saranno celebrati sabato 17 aprile 2021 presso la St George’s Chapel situata all’interno della residenza reale di Windsor. Nessuna camera ardente né funerali di Stato, nel rispetto della volontà del duca di Edimburgo e delle norme anti Covid, ma sarà una cerimonia privata - trenta le persone ammesse - celebrata nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor a rendere l’ultimo saluto al consorte della regina Elisabetta. Notevole l’attenzione riservata al rito da parte dei media di tutto il mondo che trasmetteranno in diretta tv l’ultimo saluto al principe, scomparso all’età di 99 anni. Presenti con un’ampia copertura anche le principali reti italiane che seguiranno la cerimonia dal Castello di Windsor a partire dalle ore 15 (le 16 in Italia).

Come seguire i funerali del principe Filippo in diretta tv sabato 17 aprile

In Italia saranno Rai1, Canale 5 e Sky Tg24 a trasmettere i funerali del principe Filippo. Il primo canale Rai seguirà la diretta a partire dalle 15.45 nell’ambito del programma ‘Italia Sì’ condotto da Marco Liorni e anche Rai News sarà collegata con Londra durante la celebrazione. Sky Tg24 racconterà questo doloroso passaggio per la monarchia inglese con una diretta speciale, dalle 15.30 alle 17: con continui collegamenti in diretta da Londra e ospiti in studio, la testata di news mostrerà le immagini delle esequie e racconterà come il Paese sta affrontando questo lutto, cercando di capire quale sarà il futuro della corona.

Per Canale5, è il Tg5 a seguire per tutta la giornata i funerali, con edizioni speciali e approfondimenti: a partire dalle 15.30, la testata diretta da Clemente Mimun trasmetterà in diretta tutte le fasi della cerimonia funebre. In studio, con Cesara Buonamici, a commentare un rito blindato in tempo di Covid, Antonio Caprarica, e da Windsor il corrispondente Federico Gatti.

In seconda serata, poi, lo speciale TG5 “Addio Filippo, e ora il Regno?”, condotto da Dario Maltese e curato da Fabio Tamburini, approfondirà con servizi, corrispondenze e opinioni di ospiti in studio, il futuro della famiglia reale, dopo la scomparsa del marito della Regina Elisabetta. Tra gli ospiti, Marina Cicogna, Enrica Roddolo, Silvia Grilli e Gaia Servadio.

Come si svolgeranno i funerali del principe Filippo

I funerali del principe Filippo saranno presieduti dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby e, tra i presenti, non ci saranno oltre 30 persone. Oltre alla regina, al principe Carlo con la consorte Camilla e ai duchi William e Kate, sarà presente il principe Harry senza la moglie Meghan Markle, rimasta in California dove la coppia si è trasferita dopo il “divorzio” dalla famiglia reale. Durante le esequie, per evitare tensioni e imbarazzi legati alle uniformi militari dopo che Harry e Andrea hanno perso il diritto di indossarle, gli uomini dovranno indossare abiti civili. Il feretro sarà trasportato su un ‘Range Rover Defender’ adattato e la bara sarà avvolta nello stendardo personale del Principe, con la spada e il cappello di Ufficiale di Marina. L’onore di portare la bara del Duca all’interno della Cappella di San Giorgio andrà ai Royal Marines che, assieme alla banda dei Granadier Gards, gli renderanno gli omaggi militari all’esterno della Cappella.

L’omaggio al principe Filippo a poche ore dal funerale

Sui profili social della Royal Family è stata pubblicata un’immagine privata e mai vista prima della regina Elisabetta insieme al marito Filippo, a poche ore dai funerali. Lo scatto ritrae i due anziani coniugi durante una giornata sui prati della Scozia nel 2003. Proprio nel giorno dei funerali del principe Filippo, sempre sui canali social della famiglia reale, è comparso un video montaggio commemorativo, insieme a una poesia a lui dedicata, scritta da Simon Armitage.