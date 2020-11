Gigi Proietti, la diretta dei funerali

Si svolgono oggi, giovedì 5 novembre, i funerali di Gigi Proietti. E' il giorno del lutto cittadino per Roma che saluta l'ultimo dei mattatori, uno dei suoi simboli. Nessuna folla come accadde nel 2003 per Alberto Sordi: il covid impone prudenza e quindi i funerali saranno in forma privata ed aperti a sole 60 persone. Si svolgeranno nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, come da tradizione per i volti più amati del mondo dello spettacolo: presenti la famiglia e gli amici più stretti ai quali si stringeranno milioni di romani e di italiani.

Funerali Gigi Proietti, l'omaggio al Campidoglio

Le cerimonie hanno preso il via poco prima delle 10 dove c'è stato un omaggio sotto la statua del Marc'Aurelio, in piazza del Campidoglio. Assente la sindaca Raggi, positiva al Covid ed in autoisolamento, è stato il presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito, ad omaggiare il feretro. A scortare il corteo funebre i motociclisti della polizia locale e dei carabinieri.

Gli interventi di amici e familiari al Globe Theatre

Quindi il corteo si è mosso verso Villa Borghese, per raggiungere il Globe Theatre, di cui Proietti era direttore artistico definendolo 'il teatro del popolo', che sarà ribattezzato, come annunciato dall'amministrazione capitolina, Teatro Proietti. Qui è stata la volta di alcuni interventi per ricordarlo da parte di amici e colleghi, tra ricordi privati e aneddoti professionali.

L'arrivo del feretro è stato salutato da uno scrosciante applauso lungo alcuni minuti.

La prima a prendere la parola è Marisa Laurito. "Questo lutto è di tutti, noi non potremo mai consolarci con nessun altro come Gigi: era troppo speciale, pigrizia brillante a casa e energia sul palcoscenico, mai maschilista, generoso come pochi, sempre pronto a dare un consiglio. Quando mi faceva un complimenti, mi sembrava di aver preso una laurea. Grazie per avermi dato un po' della tua amicizia. Tu non morirai mai, perché nessuno tu dimenticherà. Sei un monumento. Te lo dicevo sempre e tu rispondevi: 'Un monumento? Non tengo manco il cavallo'."

Spazio poi a Pino Quartullo, tra i primi allievi del maestro Proietti: "Non abbiamo mai pianto tanto come in questi giorni noi: eri amico, maestro, testimone di nozze, genio (...). Ci hai insegnato a far convivere l'alto e il basso".

Edoardo Leo parla a nome di alcune associazioni del teatro e dell'audiovisivo: "Grazie per esser stato un riferimento per tutti noi, grazie per aver incarnato la figura del professionista dello spettacolo, grazie per aver formato decine di lavoratori dello spettacolo e aver speso per anni e anni il tuo talento".

Paola Cortellesi si rivolge alla moglie Sagitta e alle figlie Carlotta e Susanna: "Che meraviglia deve esser stato aver accanto Gigi Proietti e che peso enorme deve esser stato doverlo sempre condividere con tutti gli altri. Io sono una come tutti gli altri, eppure ho ricordi indelebili legati a lui. A 5 anni avevo già consumato la cassetta di 'A me gli occhi please', in casa ripetevo a memoria tutti i passaggi. La prima volta che mi sono commossa, da bambina, è stato sulle note de 'La vita in osteria'. I miei genitori mi portavano a vederlo a teatro, e in platea capii che volevo fare questo mestiere. Gli ho raccontato tutte queste cose quando l'ho conosciuto e lui mi ha risposto con affetto. Sapevo di esser stata l'ennesima (...) Oggi a proteggervi ci siamo noi, che non lo dimenticheremo mai".

"Maestro mio, è arrivato il momento dei saluti", esordisce invece Enrico Brignano, suo allievo, che per lui ha composto un breve sonetto. Poi passa ad una lettera di ringraziamenti: "Sei stato il nostro riparo ogni volta che ne avevamo bisogno (...) Ti ho amato senza remore, cercando di assorbire ciò che potevo, ogni volta che ti avevo vicino. Vederti sul palco è sempre stato un privilegio. Grazie".

Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, sottolinea il suo amore per il popolo, spiegando che "Non accettava che le cose belle spettassero solo a chi ne beneficiava per questioni di classe": era questo a muoverlo nella sua professione e nella costruzione del Globe Theatre, da lui stesso definito 'il teatro del popolo'. "Abbiamo realizzato in pochi mesi questa struttura e presto divenne il luogo dell'educazione di migliaia di giovani, giovani molto simili a quelli che ha fatto crescere per anni nel suo laboratorio".

(Nelle foto in basso, l'arrivo del feretro; Enrico Brignano e Flavio Insinna; la moglie Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna; Pino Quartullo; Paola Cortellesi)



I funerali in Piazza del Popolo

Alle 12.30 dovrebbe invece iniziare la cerimonia vera e propria all'interno della Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo.