I funerali di Raffaella Carrà: la cerimonia in diretta minuto per minuto

Oggi, venerdì 9 luglio, si celebrano i funerali di Raffaella Carrà, regina incontrastata della tv scomparsa a 78 anni a causa di una malattia tenuta nascosta fino alla fine. Gli omaggi per l’artista sono iniziati mercoledì 7 luglio: dopo il lungo corteo che dalla casa romana dell’artista ha toccato le sedi principali della Rai quali simboli della sua immensa carriera, il feretro è arrivato nella sala della Protomoteca in Campidoglio, accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che ha accompagnato nella sala Sergio Japino e i famigliari. Poi l’apertura della camera ardente che ha permesso ad amici e fan di renderle l’ultimo saluto.

Tra poco la celebrazione del rito funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli di Roma, preferita alla più tradizionale chiesa degli Artisti che ha ospitato i funerali di molti personaggi del mondo dello spettacolo per due motivi: la vicinanza alla camera ardente e la maggior capienza possibile nel rispetto delle norme anti Covid. I cittadini avranno anche la possibilità di seguire le esequie in diretta attraverso un maxischermo che verrà allestito in piazza del Campidoglio.

La Rai trasmetterà in diretta su Rai1, a cura del Tg1, i funerali: a partire dalle ore 11.40, la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, con la partecipazione di Filippo Di Giacomo, dedicherà ampio spazio al rito. La diretta sarà trasmessa anche su Rete4 con uno speciale del telegiornale. Qui su Today, tutti gli aggiornamenti.