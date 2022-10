Fuori dal coro: anticipazioni della puntata di stasera

Mario Giordano conduce questa sera una nuova puntata del talk “Fuori dal coro”. Andando oltre le recenti elezioni politiche, gli argomenti dibattuti vanno dalla crisi energetica, che sta mettendo k.o. molte famiglie e aziende, ai furbetti del cartellino, fino al business d’ideologia green.

Fuori dal coro: anticipazioni del 4 ottobre

A poco più di una settimana dalle elezioni politiche, nella nuova puntata del talk show di Rete 4 “Fuori dal coro” Mario Giordano allarga il cerchio d'azione e, tenendo fede al suo proposito di parlare al cittadino dei temi più dibattuti del momento, senza fronzoli introduce innanzitutto un argomento di capitale importanza come quello della crisi energetica. L'aumento dei costi sta gravando sulle spalle di molte famiglie e sta causando la chiusura di molte aziende nazionali.

Le previsioni sono tutt'altro che rassicuranti e si prospettano mesi duri. Come si può uscire in tempi ragionevoli da questo imbuto? Quali sono le mosse che farà il nuovo governo? “Fuori dal coro” promette poi un’ampia analisi su un tema che va avanti ormai da anni, ovvero quello dei cosiddetti “furbetti del cartellino” nelle imprese italiane e degli affitti facili per i partiti e relativi conoscenti. Quali sono le effettive soluzioni per arginare questo problema? Altri temi della serata sono quelli delle occupazioni abusive di case e delle frontiere di business legate all’ideologia green. Nel corso di questo spazio verranno illustrate le possibili produzioni di cibo derivato dagli insetti.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 4 ottobre 2022)

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda oggi su Rete 4 alle 21.25. Il talk è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.