Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Oggi, 14 febbraio 2023, va in onda alle 21.20 su Rete 4 una nuova puntata di "Fuori dal coro". Mario Giordano ospita nel suo studio Matteo Salvini e parla delle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia. Tra gli altri argomenti della serata il mondo degli anarchici e gli effetti dei vaccini per il Covid-19.

Fuori dal coro: anticipazioni del 14 febbraio

Domenica 12 febbraio si sono svolte nel Lazio e in Lombardia le elezioni regionali, che hanno decretato le vittorie del centro destra, rispettivamente con Francesco Rocca e Attilio Fontana. Alle elezioni è dedicata una parte della nuova puntata di "Fuori dal coro", il talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Oltre alle analisi del caso, il giornalista ne parla in studio con Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il leader della lega fa dunque un primo bilancio del governo Meloni, proiettandosi dunque sui temi più caldi del momento.

"Fuori dal coro" propone poi un’inchiesta sul mondo degli anarchici, nel momento in cui spopolano le manifestazioni di piazza. Ampia parentesi, poi, sul tema dei salari, mettendo in risalto la conferma del maxi-aumento ai deputati siciliani e il mancato pagamento per tanti lavoratori italiani.

Per quanto riguarda la sanità, si parla dei presunti effetti dannosi dei vaccini per Covid-19, ma anche dei casi di alcuni calciatori che si ammalano dopo la attività agonistica: sono davvero pericolose le sostanze e i farmaci assunti nel corso della loro carriera? Previsti inoltre aggiornamenti sulle occupazioni abusive di abitazioni.

In un servizio dedicato alla sicurezza, ascoltiamo Francesco Facchinetti parlare della rapina subita dal padre Roby Facchinetti, storico membro dei Pooh.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 14 febbraio 2023)

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda oggi, 14 febbraio 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.