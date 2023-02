Fuori dal coro: le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, 21 febbraio 2023, va in onda alle 21.20 su Rete 4 un nuovo appuntamento con "Fuori dal coro". Tema centrale della puntata è il "Superbonus". Mario Giordano affronta comunque molti altri temi: dalle rapine in ville ai ladri di case fino alle nuove regole dell'Ue in merito alle auto elettriche e all'agricoltura.

Fuori dal coro: anticipazioni del 21 febbraio

Mario Giordano è come di consueto molto carico per una nuova puntata del suo "Fuori dal coro". Al grido di "dalla parte dei cittadini!" tratta molti dei temi più caldi del momento, con un fare spesso oggetto di roventi discussioni ma che mantiene, al contempo, uno zoccolo duro di fedeli telespettatori.

L'argomento principe della puntata di oggi, 21 febbraio 2023, è il chiacchieratissimo “Superbonus”. I dibattiti giungono puntuali dopo la decisione da parte del Governo di rivedere la norma. Discussioni, polemiche e una storia che sembra ancora da scrivere. Il punto cardine riguarda proprio la status dei cittadini italiani, costretti a dover fronteggiare un elevato numero di spese non messe in preventivo. Come fare, poi, con le abitazioni costretta a diventare cantieri a cielo aperto?

Ampio spazio è ancora una volta riservato al tema dei “Ladri di case”, sorta di telenovela di "Fuori dal coro": inquilini che non pagano l'affitto, abusivi e proprietari sempre più in crisi. Giordano propone inoltre un’inchiesta dedicata ai centri sociali che talvolta occupano edifici pubblici non pagando le bollette.

Tra gli altri argomenti della serata, si torna a parlare dei casi di rapine in ville. Che vita conducono i delinquenti specializzati in tali crimini? Ultimo argomento della serata è quello della partita in corso tra Italia e Ue. L'Europa ha messo in atto nuove regole in merito alle auto elettriche e all'agricoltura. Decisioni che sembrano molto favorire il mercato asiatico.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 21 febbraio 2023)

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda oggi, 21 febbraio 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.