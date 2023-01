Fuori dal coro, le anticipazioni di questa sera: si parla di Matteo Messina Denaro

In onda oggi, 17 gennaio 2023, alle 21.20 su Rete 4, la nuova puntata di "Fuori dal coro" aggiunge ad un già ricco menu l'argomento principe di questi giorni: la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Ma non è il solo tema dibattuto questa sera da Mario Giordano: scopriamo qualcosa in più.

Fuori dal coro: anticipazioni del 17 gennaio

Il palinsesto televisivo di ieri e di oggi non può che essere monopolizzato da Matteo Messina Denaro. Nato a Castelvetrano (provincia di Trapani) nel 1962, ha ereditato dal padre l’attività mafiosa e i segreti della latitanza. Da Totò Riina a Provenzano, Messina Denaro è poi diventato il boss di riferimento della Sicilia. Cominciata nel 1993, la sua latitanza è durata fino a ieri, quando è stato arrestato dai Carabinieri del ROS mentre si trovava in una clinica di Palermo sotto falso nome. Le telecamere di "Fuori dal coro" si sono recate nella città siciliana per narrare il trionfo dello Stato sulla criminalità organizzata.

Il programma condotto da Mario Giordano affronterà comunque diversi altri argomenti: ampio spazio sulla riforma della Giustizia (o "legge Cartabia"): dal 1° gennaio i reati minori vengono perseguiti solo se viene presentata un'apposita querela.

Si parlerà inoltre dell'inchiesta sull’evasione fiscale nella distribuzione dei carburanti; della critica situazione nei pronto soccorsi italiani, che sempre con maggior frequenza fanno ricorso al personale pagato a gettone; approfondimenti e aggiornamenti anche sulle occupazioni abusive delle case.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 17 gennaio 2023)

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda oggi, 17 gennaio, su Rete 4 alle 21.20. Il talk è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.