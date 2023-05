Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Va in onda oggi, martedì 16 maggio 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di "Fuori dal coro", il talk show condotto da Mario Giordano che, settimana dopo settimana, affronta i temi più caldi del momento. Molto ampia la pagina economica, con l'aumento dei tassi dei mutui. Il programma approfondisce la storia dell'ex agente immobiliare Omar Confalonieri.

Fuori dal coro: anticipazioni del 16 maggio

Nuovo appuntamento con il talk show ideato e condotto da Mario Giordano, che si muove dalla politica alla cronaca, dall'economia a problemi sociali di varia natura: Il giornalista è noto anche per il suo approccio polemico e in più occasioni "urlato", tanto che in più occasioni è stato oggetto di critiche e divisioni.

Come già accaduto la scorsa settimana, anche la nuova puntata mette al centro del dibattito urgenti argomenti di economia. "Fuori dal coro" analizza l'implacabile aumento dei tassi dei mutui: sempre più le famiglie italiani si ritrovano al tappeto. Un ampio focus è poi dedicato alle differenze salariali tra i lavoratori tradizionali e le nuove professioni.



Altri temi cari al programma di Rete 4, e puntualmente riproposti stasera, riguardano i temi legati alla sicurezza: vedremo una nuova inchiesta sulla presunta gestione della criminalità organizzata a Frosinone, in mano a clan di etnia rom.

"Fuori dal coro" riepiloga con tutti i dettagli disponibili, il caso giudiziario riguardante Omar Confalonieri: l’ex agente immobiliare è accusato di aver somministrato droga ad una coppia, marito e moglie, e di aver poi abusato della donna. Prevista un’intervista alla coppia che lo ha denunciato.



Per finire, anche questa settimana Mario Giordano aggiorna i telespettatori sulle vicende legate ai ladri di case.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 16 maggio 2023)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, martedì 16 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.