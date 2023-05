Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Oggi, martedì 23 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, Mario Giordano conduce una nuova puntata di "Fuori dal coro", il talk show che dedica ampio spazio all'alluvione dell'Emilia-Romagna, accendendo i riflettori sulle possibili responsabilità politiche e amministrative nella vicenda. Spazio anche ai temi della sicurezza e dei guru delle diete.

Fuori dal coro: anticipazioni del 23 maggio

Torna anche questo martedì Mario Giordano, che con il suo "Fuori dal coro" affronta i temi più caldi del momento: la società e la politica, l'economia e la cronaca. Il tutto con toni spesso polemici e provocatori e con un credo che resta immutato e recita: "dalla parte del cittadino".

La stampa, i telegiornali e i talk sono stati nel corso delle ultime settimane dominati da cronache e racconti inerenti all'alluvione che ha colpito molte zone dell'Emilia-Romagna. La conta dei morti, il numero di abitazioni e attività compromesse, le vite di tante persone condizionate: le discussioni sono potenzialmente infinite, ma Giordano si concentra in particolar modo sulle presunte responsabilità politiche e amministrative in tale sciagura.



Anche questa settimana "Fuori dal coro" propone alcuni servizi legati al tema della sicurezza: il racconto del programma si addentra all’interno di un campo rom di Lamezia Terme, il più grande del Sud Italia, noto ai più con il nome di Scordovillo. Le telecamere del programma sono giunte anche in alcuni boschi situati attorno alla città di Firenze, diventati tristi scenari di spaccio.

Un altro atteso focus della serata è invece dedicato ai cosiddetti "guru delle diete". Sedicenti geni in grado di salvare molte persone, hanno nel corso del tempo ottenuto un successo sempre maggiore sui social. In molte circostanze propongono prodotti dimagranti vietati dalla legge.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 23 maggio 2023)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, martedì 23 maggio 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.