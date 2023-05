Fuori dal coro, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, martedì 30 maggio 2023, a partire dalle 21.20, si conclude su Rete 4 "Fuori dal coro", il talk show ideato e condotto da Mario Giordano. Con grinta e spirito polemico il giornalista tratta alcuni dei temi più dibattuti del momento - come i danni provocati in Emilia-Romagna dall'alluvione - con l'intento di far aprire gli occhi al suo pubblico.

Fuori dal coro: anticipazioni del 30 maggio

Rete 4 trasmette questa sera l'ultima puntata stagionale di "Fuori dal coro". Mario Giordano torna a occuparsi dell'argomento principale delle ultime settimane: l'alluvione che ha colpito tante zone dell'Emilia-Romagna. Già nel corso della precedente puntata, il talk di Rete 4 ha indagato sulle possibili responsabilità politiche e amministrative di un disastro che ha messo una regione K.O. L'inchiesta torna a battere questa strada e analiticamente parla del concreto rischio idrogeologico dei territori colpiti, passando poi ai tanti motivi per cui non sono stati realizzati in precedenza opere in grado di prevenire tali sciagure. La mancanza di misure in grado di salvaguardare le zone più a rischio - dice "Fuori dal coro" - hanno generato una tragedia che è costata la vita a molte persone, compromettendo le abitazioni e le attività di molti cittadini.

Altro reportage della serata ha come luogo di ambientazione Israele, che presto diventerà il primo paese al mondo a vendere cibo sintetico. E anche in Italia scatta l'allarme: quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi prodotti vegetali che replicano le sembianze di carne, pesce e latte?

A "Fuori dal coro" si parla inoltre della crisi degli investimenti nel settore idroelettrico. In passato per l'Italia era un settore strategico. E adesso? Altro argomento di discussione è quello del carovita, che costringerà tante famiglie italiane a dover rinunciare alle vacanze.

Il discorso di Mario Giordano si sposta poi sui tanti medici che, dagli ospedali lombardi, stanno migrando sempre più verso quelli svizzeri, che pagano compensi ben più consistenti. Per finire, un focus è dedicato al tema della sicurezza nelle città e alle condizioni lavorative delle forze armate.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 30 maggio 2023)

L'ultima puntata stagionale di "Fuori dal coro" va in onda oggi, martedì 30 maggio 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.