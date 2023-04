Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Va in onda oggi, martedì 4 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, una nuova puntata di "Fuori dal coro", programma ideato e condotto da Mario Giordano. Tra gli argomenti proposti da dal giornalista evidenziamo: l’attacco al cibo tradizionale, lo sbarco dei migranti e la criminalità organizzata che gestisce l'occupazione abusiva delle case popolari.

Fuori dal coro: anticipazioni del 4 aprile

Mario Giordano ci aspetta per una nuova serata con il suo "Fuori dal coro", talk show in onda dal 2018 su Rete 4. Come d'abitudine il giornalista affronta con fare polemico e incalzante argomenti che vanno dalla politica alla cronaca, fino all'economia, con servizi di approfondimento e interventi di ospiti.

Nel corso della serata, Giordano approfondisce un argomento molto discusso in televisione ma anche sul web: l’attacco al cibo tradizionale. Ampia parentesi è poi dedicata alla questione inerente agli sbarchi dei migranti, con un punto della situazione e una previsione sul futuro imminente. Altro tema di questo appuntamento è quello dei progetti green: sono sempre più insistenti le voci che parlano di sistemi che rischiano di compromettere l’agricoltura di casa nostra. Qual è davvero lo stato dei fatti?

"Fuori dal coro" presenta questa sera un reportage realizzato tra Roma e a Milano: centro del racconto sono le varie organizzazioni criminali che gestiscono l’occupazione abusiva delle abitazioni popolari. Argomento particolarmente caro al talk di Rete 4, che informa i telespettatori anche sul tema dei ladri di case.

Il programma si occupa inoltre delle informazioni dell'Aifa in merito ai danni dei vaccini forniti ai tempi della prima ondata di pandemia di Covid-19. Perché tali documenti non sarebbero emersi?

Gli ultimi argomenti della puntata sono quelli sul business dell’accoglienza e sugli estremismi del mondo ambientalista.

Il programma è inoltre disponibile per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.