Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Oggi, 7 marzo 2023, Rete 4 trasmette a partire dalle 21.20 una nuova puntata di "Fuori dal coro". Tra gli argomenti affrontati da Mario Giordano si segnalano: la gestione del traffico di uomini da parte della mafia, gli affari di alcune persone ai danni degli immigrati, la vicenda delle zone rosse ai tempi della pandemia di Covid-19.

Fuori dal coro: anticipazioni del 7 marzo

Il programma ideato e condotto da Mario Giordano tratta, settimana dopo settimana, i temi più caldi del momento, ampliando però il campo anche con argomenti non sempre approfonditi da altri talk televisivi. La politica, la cronaca, l’economia e tanto altro: Giordano dibatte di vari argomenti con la sua indole polemica e talvolta urlata che da sempre divide telespettatori e opinione pubblica.

Memore della recente tragedia di Cutro, "Fuori dal coro" affronta oggi, martedì 7 marzo, alcuni argomenti che riguardano da vicino i migranti. Una delle inchieste della serata parte dalla Turchia e approfondisce il tema della gestione del traffico di uomini da parte della mafia. Altro momento centrale della serata è il focus sui centri di accoglienza e assistenza presenti in Italia: purtroppo, sottolinea il talk di Rete 4, sono molte le persone che ne approfittano facendo affari loschi ai danni degli immigrati.

Mario Giordano affronta poi un argomento tornato sulla cresta dell'onda nel corso degli ultimi giorni: la pandemia per Covid-19 e, più nello specifico, l'inchiesta che vede Giuseppe Conte indagato per la mancata zona rossa nei primi tempi del lockdown.

Tra gli altri temi toccati stasera dalla trasmissione troviamo quello delle morti sospette di ex calciatori e l'ennesima tappa inerente ai ladri di case.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 7 marzo 2023)

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda oggi, 7 marzo 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.