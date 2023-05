Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Rete 4 trasmette oggi, martedì 9 maggio 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di "Fuori dal coro", il talk show targato Videonews e condotto da Mario Giordano. Molto ampia la pagina economica: si va dall'aumento della spesa militare alla crisi del mercato del lavoro.

Fuori dal coro: anticipazioni del 9 maggio

Si rinnova, come ogni martedì, l'appuntamento con Mario Giordano e il suo "Fuori dal coro", talk show che vuole essere tagliente e polemico, affondando il coltello nei temi più caldi del momento e non solo. La politica, l'economia, il racconto dei tempi che viviamo, il costume.

Al centro della puntata del 9 maggio 2023 ci sono importanti argomenti d'economia, con un ampio spazio sul tema del possibile aumento della spesa militare. Dal sito di Greenpeace si legge: "La guerra in Ucraina ha scatenato un aumento della spesa militare dei Paesi Nato, con il 2,2% di incremento reale tra il 2021 e il 2022 (dato Nato), e l'Italia che sfiora il +7% in termini assoluti (dato Camera dei Deputati)". Un focus è dedicato alla crisi del mercato del lavoro con il caso emblematico di una fonderia in Sardegna, che non potrà più garantire il posto di lavoro a migliaia di operai.

Altra inchiesta di questa sera riguarda i presunti legami tra la criminalità rom e la ndrangheta in Calabria. Le telecamere di "Fuori dal coro" sono poi approdate in Danimarca, dove il governo danese di centrosinistra ha applicato delle politiche migratorie in grado di ridurre in modo netto l'arrivo di nuovi immigrati.



Cambiando completamente tema, l'odierno appuntamento con il talk show di Mario Giordano dedica spazio alla gestione degli animali selvatici, con particolare peso ai recenti casi dei lupi, che stanno danneggiando il lavoro di tanti pastori e allevatori, in più parti del territorio italiano. Per finire, "Fuori dal coro" offre i consueti aggiornamenti sui ladri di case.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (martedì 9 maggio 2023)

La nuova puntata di "Fuori dal coro" va in onda oggi, martedì 9 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.