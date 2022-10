Fuori dal coro, l'attacco a Mediaset dopo la sospensione: "Decine di colleghi rischiano di non lavorare"

La sospensione di Fuori dal coro confermata dal conduttore Mario Giordano sta suscitando un acceso dibattito. Ai contrariati per la decisione di interrompere il talk di Rete4 dal 15 novembre al 14 febbraio si è aggiunta anche Videonews, testata giornalistica che si occupa di diversi programmi di informazione e approfondimento giornalistico di Mediaset, tra cui, appunto, il programma in questione.

Videonews contro Mediaset

"La condirezione ci ha comunicato le date delle chiusure e riaperture dei programmi. Troviamo sbagliata la decisione di fermare per così lungo tempo programmi che si occupano di fatti politici e sociali in questo momento storico così delicato" spiega l'organismo sindacale in una nota, "La prima conseguenza di questo lungo stop ricade innanzitutto sulle decine di collaboratori e professionisti che rischiano di non lavorare per tre mesi continuativi".

Il riferimento va ai colleghi che si troveranno senza occupazione: "Esprimiamo solidarietà ai colleghi e chiediamo che questa decisione sia rivalutata dall'azienda o, in alternativa, che sia garantito il riassorbimento dei giornalisti in altre produzioni Videonews così da minimizzare la perdita economica", prosegue il Cdr che conclude con una presa di posizione netta contro Mediaset. "Non possiamo non notare che solo tre settimane fa, incontrando l'azienda, ci era stato garantito che - nonostante il contesto di crisi economica generale - il budget dei programmi Videonews non sarebbe stato tagliato. Chiediamo quindi risposte all'azienda in vista dell'assemblea di redazione del 4 novembre".