"Fuorigioco", stasera in tv: la vita di Beppe Signori, dalla Serie A ai guai giudiziari

Sky Documentaries propone nella serata di domenica 19 giugno il documentario “Fuorigioco”. Uno speciale dedicato all’ex calciatore Beppe Signori: dall’esordio in serie A con il Foggia ai tre titoli di capocannoniere conquistati con la maglia della Lazio. Fino alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto dal 2011 al 2021, quando la giustizia lo ha assolto dalle accuse. Ricostruiamo la sua storia.

Fuorigioco: anticipazioni sul documentario dedicato a Beppe Signori

Giuseppe Signori (per tutti Beppe) nasce ad Alzano Lombardo il 17 febbraio 1968. Partito dalle giovanili dell’Inter, ad inizio carriera ha giocato in categorie inferiori (Lecce, Piacenza, Trento). Giunto nel Foggia allenato da Zeman, partendo dalla serie B con la squadra pugliese fa il suo debutto in serie A il 1º settembre 1991. Nel 1992 viene acquistato dalla Lazio per 8 miliardi di lire. Con la formazione capitolina Beppe Signori si laurea capocannoniere del massimo campionato per ben tre volte, mettendo a segno 107 reti in 152 partite. Più trascurabile l'ultima parte di carriera e irrisolto il rapporto con la nazionale italiana, dove totalizza comunque 7 gol in 28 partite giocate. Beppe Signori resta uno dei simboli della serie A degli anni '90, decennio durante il quale il nostro campionato primeggiava in Europa e nel mondo.

Dopo l’addio al calcio giocato, l’Italia ha ricominciato a parlare di Signori per vicende ben meno liete. Nell'ambito di una inchiesta sul calcioscommesse, il 1° giugno del 2011 Beppe Signori viene arrestato e finisce ai domiciliari, poi revocati poco dopo. Dopo un paio di mesi la FIGC gli infligge 5 anni di squalifica, confermata anche dopo il ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del Comitato olimpico nazionale italiano. Ciò gli preclude di assumere qualsiasi ruolo in qualsiasi categoria o rango della Federazione. L'accusa per l'ex calciatore è quella di aver ripulito, insieme ad altri ex colleghi, almeno 600.000 euro provenienti dalle scommesse di Singapore della Raffles Money Change Pte Ltd, mediante una società di Panama.

Dopo le indagini, nel 2015 la procura di Cremona lo accusa, insieme a due commercialisti, di associazione a delinquere, chiedendo poco dopo il rinvio a giudizio. Il 15 febbraio 2020 scatta la prescrizione e, lo stesso anno, il tribunale di Cremona sentenzia la sopravvenuta estinzione del reato. Portando comunque avanti le sue ragioni, il 23 febbraio 2021 Signori viene assolto dal tribunale di Piacenza perché il fatto non sussiste (circa una partita di calcio del 2010). Il 30 marzo viene poi assolto dal tribunale di Modena per altre combine. Il 1º giugno 2021, esattamente dieci anni esatti dopo il suo arresto, Signori viene riabilitato dalla FIGC. La lunga battaglia che Beppe Signori ha portato strenuamente avanti per dimostrare a tutti la sua innocenza, si chiude nel migliore dei modi. Oltre al titolo del documentario proposto da Sky Documentaries, “Fuorigioco” è anche il libro scritto dallo stesso Signori e pubblicato nel 2022 da Sperling & Kupfer.

Dove vedere Fuorigioco (19 giugno)

Fuorigioco, il documentario dedicato a Beppe Signori, va in onda questa sera, 19 giugno, alle 21.15 su Sky Documentaries (canale 122 di Sky), in streaming su NOW e poi disponibile on demand su Sky Go.