Future Hits Live 2022, stasera in tv su Tv8: cantanti, scaletta, orario e dove vederlo

Oggi, giovedì 9 giugno, va in onda in radio e in televisione (TV8, 21.00) Hits Live 2022 - Il Festival della Generazione Zeta. Organizzato da Radio Zeta, si tratta di un evento musicale che raduna molti dei nomi più amati del panorama musicale italiano; idoli, in particolar modo, del pubblico più giovane. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla serata: dalla scaletta ai cantanti, dai conduttori ai mezzi per vedere l'evento in streaming.

Hits Live 2022 - Il Festival della Generazione Zeta: anticipazioni e conduttori

Nata nell'estate del 2015, Radio Zeta è ormai una radio di riferimento per la generazione Z (i nati approssimativamente tra la fine degli anni '90 e i primi anni '10). Oggi, 9 giugno 2022, si tiene il primo evento dell'emittente: il Future Hits Live 2022 - Il Festival della Generazione Zeta. La serata si svolge a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e viene trasmessa anche in tv su TV8. Lo show è presentato da tre conduttori di riferimento della Radio: Paola Di Benedetto (Generazione Zeta), Jody Cecchetto (Destinazione Zeta) e Camilla Ghini (Aperizeta). Gli ultimi due sono figli d’arte, rispettivamente del produttore discografico e disc jockey Claudio e dell'attore Massimo.

La scaletta: l'ordine di uscita dei cantanti

Gli artisti che si avvicenderanno questa sera sul palco sono: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso.

Dove vedere (e ascoltare) Hits Live 2022 - Il Festival della Generazione Zeta (9 giugno)

Hits Live 2022 - Il Festival della Generazione Zeta va in onda oggi, giovedì 9 giugno, alle 21.00 su TV8 e in streaming sul sito ufficiale del canale. L’evento è trasmesso in radio su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), e in streaming su RTL 102.5 Play (https://play.rtl.it/).