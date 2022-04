Bassi ascolti per "Ci vuole un fiore": Gabbani rompe il silenzio

"Questa mattina, a mente lucida, mi sento di dire che “Ci vuole un fiore” è stata una vera sfida". Comincia così il post con cui Francesco Gabbani, 39 anni, torna a commentare sui social il suo primo programma da conduttore, andato in onda nella serata di ieri su Rai Uno. Com'è noto, i dati di ascolto sono stati tiepidi. Senza infamia e senza lode, fermi a circa 2.701.000 spettatori pari al 15.2% di share, mentre la concorrenza (ovvero il "Big show" di Enrico Papi) si è fermato a 2.216.000 spettatori (share 13.7%).

Ad oggi, Gabbani, cantante ed artista che ieri si è improvvisto showman, parla di una vera e propria sfida. "Perchè parlare di sostenibilità e di tematiche ambientali in prima serata su Rai1, senza risultare troppo divulgativi o didattici, non era una cosa semplice. Una sfida che penso di poter dire che abbiamo vinto tutti insieme", aggiunge. Quindi il ringraziamento alla sua squadra: "Ci tengo per questo a ringraziare tutte le persone che sono state al mio fianco in questa incredibile avventura - prosegue - alla Rai, a Stefano Coletta per aver creduto in me, al mio team di lavoro 432 srl e MA9 Promotion, a tutta la squadra di Ballandi, al regista Piergiorgio Camilli, al corpo di ballo, alla band, agli ospiti che hanno accettato il nostro invito e, ovviamente, alla mia compagna di viaggio Francesca Fialdini". Ed i ringrazimenti ai telespettatori: "Grazie infine a tutti voi che mi state scrivendo e che mi state inondando di bellissimi messaggi che mi riempiono il cuore e che mi aiutano a pensare di avere fatto una cosa meravigliosa".