Gabriel Garko dovrà essere operato: che succede nelle prossime puntate di "Ballando con le stelle"

L'infortunio subito da Gabriel Garko a Ballando con le stelle porta con sé conseguenze delicate. L'attore, infatti, dovrà operarsi al tendine del braccio, novità che lui stesso, insieme a Milly Carlucci e alla maestra ballerina Giada Lini, ha comunicato sui social: "Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte. Praticamente il tendine si è rotto, mercoledì prossimo mi opero", ha spiegato Garko presentandosi con un tutore al braccio. "Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all'osso, quindi continua a tirare" ha aggiunto poi parlando del dolore che tenta di alleviare con i medicinali.

E allora che ne sarà della sua gara nel dance show di Rai1? Niente affatto presa in considerazione l'ipotesi ritiro, l'attore ha spiegato che nella prossima puntata di sabato 5 novembre cercherà di mettere a punto una coreografia adatta al suo stato. In seguito, dopo l'operazione e le ore di riposo, la speranza è quella di tornare normalmente in gara il 12 novembre. "Questo sabato sarò in puntata, stiamo cercando di fare una cosa adatta. Poi la settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato" ha precisato Gabriel Garko, supportato dalla conduttrice che ha assicurato la sua esibizione consona alla delicata situazione.

Cosa dice il regolamento di Ballando con le stelle

Il regolamento di Ballando con le stelle stabilisce che i concorrenti che non riescano ad esibirsi vengano esclusi dalla gara. L'evenienza è stata sfiorata lo scorso sabato, con Luisella Costamagna che aveva annunciato il ritiro a causa del dolore alla caviglia. Giuria e pubblico l'hanno poi convinta ad accennare una parte della coreografia, così da poter restare in gioco e avere il tempo di recuperare nei giorni successivi. E proprio allo stesso modo ci proverà Gabriel Garko nelle prossime puntate dopo aver risolto il problema al tendine.