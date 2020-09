Ormai Pulcinella non ha più nulla da dire. Da quando il nome della maschera più pettegola del folkore italico è stato associato al coming out di Gabriel Garko durante il GF Vip, pare che di segreti il mondo dello spettacolo non ne abbia più, che il sottobosco nascosto sotto strati e strati di menzogne e coperture sia stato scoperchiato in modo definitivo, che il “segreto dei segreti” sia stato palesato all’umanità che ora, finalmente, vive più serena, in pace con il cosmo.

Gabriel Garko e il cachet di 60mila euro per il coming out al GF Vip

E ciò nonostante quella lettera sia stata rivelatrice sì, ma solo fino a un certo punto, visto che la frase “sì, è vero, sono gay” Garko non l’ha detta mica chiaramente, e solo chi ha orecchie per intendere ha inteso che l’attore si riferiva ad un’omosessualità vissuta come una favola all’oscuro di tutti.

Ma per quanto di sentimenti si tratti; per quanto a una compassionevole confessione sulla vita che dovrebbe essere privatissima attenga la faccenda tanto discussa, sempre di attori si parla, di personaggi che quello fanno di mestiere, compaiono in tv anche per svelarsi, e proprio perché tali, guadagnano. E manco poco: secondo le fonti di Selvaggia Lucarelli, il “mezzo” coming out di Gabriel Garko è costato alle casse di Mediaset 30mila euro, a cui si aggiungeranno altri 30mila che l’attore percepirà come ‘saldo’ quando tornerà negli studi di Verissimo per finire (o iniziare?) a raccontare quella “verità” che “scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Tanti? Troppi soldi? Forse, ognuno la pensi come vuole, purché siano messe al bando le ipocrisie: per qualcuno il mestiere dell’attore passa anche da questo, da un cachet, che piaccia o no. Con buona pace di Pulcinella che, per ora, non ha più nulla da dire.