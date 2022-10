"Gabriel Garko sotto sedativi e pieno di dolori, la situazione non è delle migliori"

Situazione delicata nel cast di Ballando con le stelle. Dopo l'infortunio di Luisella Costamagna e i problemi famigliari di Iva Zanicchi che potrebbero mettere a rischio la sua presenza, a destare preoccupazione sono le condizioni di salute di Gabriel Garko.

L'attore, tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione, ha avuto un incidente durante le prove per la prossima puntata: "Si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito insomma direi piuttosto seria" ha spiegato in un video una preoccupata Milly Carlucci, raccontando poi del ricovero di Garko presso la clinica romana Villa Stuart per sottoporsi a tutte le cure mediche necessarie: "Chiaramente da parte nostra c’è l’affetto più grande, il più grande in bocca al lupo a Gabriel che noi sicuramente vogliamo rivedere qui" ha detto la conduttrice.

Come sta adesso Gabriel Garko

Altri aggiornanenti sono arrivati in seguito attraverso il manager di Gabriel Garko. "Eccoci finalmente a casa. Gabriel è rientrato con me, è qui, sta riposando, la situazione non è delle migliori perché è sotto sedativi, pieno di dolori" ha detto in un video Instagram Nando Moscariello: "Bisognerà aspettare altri accertamenti per avere una giusta diagnosi perché sospettano una serie di cose ma purtroppo bisogna aspettare. Al momento vi parlo per conto suo, ringrazio tutti i fan, tutte le persone che stanno scrivendo, che stanno telefonando e ringraziamo tutta la produzione di Ballando, di Ballandi, la Rai, tutti. Vi terremo aggiornati".

Per ora, dunque, a poco più di 24 ore dalla prossima puntata di Ballando, la possibilità che anche Garko scenda in pista appare piuttosto remota.