Le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Game of Games con Simona Ventura

Domani, Mercoledì 7 aprile, in prima serata su Rai2, Simona Ventura conduce il secondo appuntamento con Game of Games – Gioco Loco.

Il game show, prodotto da Blu Yazmine, ricco di puro divertimento che, attraverso una serie di giochi spettacolari, mette alla prova 6 VIP pronti ad aiutare altrettanti concorrenti NIP ad arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.

Gli ospiti di stasera di Game of Games

Ospiti di questa serata, saranno: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show. Un gruppo di ragazzi e ragazze che, con il loro entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco proverà ad affrontare tutte le sfide a cui il grande lunapark di Game of Games – Gioco Loco li sottoporrà.

Giochi sorprendenti e originali, in cui, a fare da padrone è il grande impatto visivo che li caratterizza. Da Vola Vola a In Bocca al Mostro, fino a La Sedia Musicale, sono infatti improvvise quanto rapide le reazioni che si innescano quando un concorrente commette un errore durante una prova.

Chi di loro saprà superare al meglio tutte le insidie e riuscirà a portare al gioco finale il concorrente NIP che ha deciso di dargli fiducia? Lo scopriremo domani in prima serata su Rai2.

Come funziona Game of Games

“Game of Games – Gioco loco” è un format innovativo, un successo mondiale partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC con Ellen Degeneres come padrona di casa: lei stessa ha voluto inviare il suo personale in bocca al lupo alla presentatrice torinese attraverso un divertente video pubblicato sui suoi canali social. La versione italiana dello show, prodotta da Blu Yazmine per Rai2, vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 VIP affiancati da altrettanti concorrenti NIP. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.