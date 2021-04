‘Game of Games’ è stato sospeso? Simona Ventura fa chiarezza

La conduttrice commenta via social le indiscrezioni che in queste ore hanno indicato lo stop per il programma che conduce il mercoledì su Rai2

Quale futuro per il programma di Rai2 ‘Game of games’? In queste ore si rincorrono in rete svariate voci sulla decisione di sospendere il programma condotto da Simona Ventura nel prime time del mercoledì, adducendo agli ascolti bassi il motivo dell’improvvisa scelta.

A sgomberare il campo da ogni dubbio ci ha pensato la stessa conduttrice che, sui social, ha fatto sapere che il suo show, non è stato sospeso e resterà in onda in prima serata: a cambiare è la collocazione nel palinsesto della rete. ‘Game of games’, infatti, non sarà più trasmesso il mercoledì, ma nella prima serata del martedì, subito dopo la conclusione dello show di Enrico Brignano ‘Un’ora sola vi vorrei’. Il mercoledì di Rai2, dunque, a partire dalla prossima settimana, sarà occupato da un film: “Tutta colpa dell’amore” il 21 aprile e “La risposta è nelle stelle” il 28. A meno di nuovi cambiamenti, Game of Games con Simona Ventura dovrebbe tornare in onda su Rai2 a partire da martedì 25 maggio.

Come funziona ‘Game of games’

“Game of Games – Gioco loco” è un format innovativo, un successo mondiale partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC con Ellen DeGeneres come padrona di casa. La versione italiana dello show, prodotta da Blu Yazmine per Rai2, vede giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata arricchita dalla presenza di 6 Vip affiancati da altrettanti concorrenti Nip. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.