Gangs of London 2: trama e anticipazioni della puntata di questa sera

“Gangs of London” è una serie britannica che racconta la criminalità di Londra: un universo popolato da molti intrighi e caratterizzato da un enorme varietà multiculturale. Lo scorso 26 ottobre ha avuto inizio su Sky Atlantic la messa in onda della seconda stagione di questa serie. Oggi, 2 novembre, il canale trasmette invece gli episodi 3 e 4. Scopriamo qualcosa in più.

Gangs of London 2: trama e anticipazioni

“Gangs of London” è una serie di produzione britannica di genere poliziesco e crime. La narrazione ha luogo a Londra e parte dalla morte Finn Wallace, capoclan della famiglia criminale più forte e pericolosa della città. A prendere il posto dell’uomo è il figlio Sean, ma questo avvicendamento causa grandi ripercussioni. A complicare le cose ci pensano le molte organizzazioni criminali del luogo. In “Gangs of London” emerge infatti tutta la densità multiculturale della città: la mafia albanese, il cartello della droga pakistana, i combattenti curdi, i gallesi ribelli.



Trasmessa anche in Italia nel 2020, il successo della prima stagione ha prodotto l’inevitabile secondo capitolo. La prima puntata di “Gangs of London 2” è andata in onda in Italia mercoledì 26 ottobre. Ritroviamo innanzitutto l’ex poliziotto sotto copertura Sean, gran protagonista del finale della prima stagione. Gli schieramenti criminali si sono pesantemente divisi e l’assetto è tutto da ridisegnare. Per conquistare lo scettro criminale di Londra si prospetta un’aspra e complessa battaglia.

Oggi, 2 novembre, vanno in onda il terzo e il quarto episodio della seconda stagione di “Gangs of London”. Si racconta cosa si cela dietro il ritorno di Sean, indagando sulle sue azioni avvenute dopo lo sparo di Elliot verso il suo volto. Tra flashback e presente del personaggio, si apre la strada a quelle che saranno le sue prossime azioni.

Tra le altre cose, vedremo Elliot che, oltre a tentare un riavvicinamento con Sean, finisce con lo scontrarsi con Shannon. E mentre Koba deve fare i conti con un nuovo nemico, Luan viene costretto ad una corsa contro il tempo.

Quando e dove vedere Gangs of London 2 (2 novembre 2022)

La seconda puntata stagionale di “Gangs of London 2” va in onda mercoledì 2 novembre a partire dalle 21.15, su Sky Atlantic (canale 110). La serie è visibile anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.