Gangs of London 2: trama e anticipazioni della puntata di questa sera

Sky Uno trasmette oggi, 9 novembre il quinto e il sesto episodio di “Gangs of London”, la serie britannica che racconta la criminalità di Londra: lo scacchiere della malavita multiculturale locale si appresta a subire un forte scossone dalla sorprendente alleanza tra Sean e Koba. Ma come fare con l’impero della droga, sotto il controllo di Asif?

Gangs of London 2: puntata del 9 novembre (2x05 e 2x06)

La seconda stagione di “Gangs of London”, serie televisiva di produzione britannica, è composta da 8 episodi, trasmessi nel corso di quattro mercoledì da Sky Atlantic. Oggi, 9 novembre, vanno in onda il quinto e il sesto episodio stagionali. Koba, la scorsa settimana impegnato in una sorta di corsa contro il tempo, è adesso messo alla prova di Asif: basterà una dimostrazione di coraggio e utilità per sopravvivere? Mentre il georgiano cerca metodi per riballarsi, Luan è scosso dal rapimento della moglie e Sean si ritrova, adesso che ha fatto ritorno a casa, a non avere uomini per imporre il proprio dominio. Nel frattempo Elliot si pone nel mezzo, non avendo alcuna simpatia per i vari schieramenti.



All’orizzonte si prospetta un inedito patto tra Sean e Koba: i due possono realmente andare d’accordo? L’alleanza porta ad ogni modo i primi evidenti frutti: la morte di Singer e quella degli investitori permettono ai due spazio di manovra, ma resta un grande problema: gli ingressi a Londra dei carichi di eroina sono sotto il controllo di Asif. Quest’ultimo non esclude a priori un patto di alleanza, ma esige, in cambio, di vendicare suo figlio. I colpi di scena non mancheranno.

Dove vedere Gangs of London 2 (9 novembre 2022)

La terza puntata stagionale di “Gangs of London 2” va in onda mercoledì 9 novembre dalle 21.15, su Sky Atlantic (canale 110). Gli episodi della serie sono visibili anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.