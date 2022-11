Gangs of London 2, stasera l’ultima puntata: trama e anticipazioni

Va in onda oggi, 16 novembre, il quarto ed ultimo appuntamento con “Gangs of London 2”. L’alleanza tra Sean, Koba e Asif si rivelerà, come prevedibile, fragile: gli accordi erano soltanto un diversivo per mirare ad interessi personali. Sean sarà fronteggiato da sua madre, Marian. E mentre studia la tattica per riconquistare il potere dovrà liberare Billy, ostaggio di Elliot.

Gangs of London 2: puntata del 16 novembre (2x07 e 2x08)

Gli ultimi due episodi di “Gangs of London 2”, in onda mercoledì 16 novembre su Sky Atlantic, ripartono dall’alleanza tra Sean e Koba. Nel settimo episodio stagionale, stretto il patto con Asif circa il mercato della droga, vediamo arrivare a Londra un carico di eroina, che però viene rubato da Luan. Quest'ultimo agisce sotto il controllo di Marian. A questo punto il terzetto formato da Asif, Koba e Sean deve cercare il carico, giungendo fino a Parigi. Nel frattempo emerge la figura di Marian, madre di Sean. A giocare un ruolo decisivo potrebbe essere Billy: dal suo personaggio dipenderà, forse, la riuscita o meno degli schieramenti in lotta per il potere criminale londinese.

Nell’ottavo ed ultimo episodio della seconda stagione arriva un confronto madre-figlio, Marian-Sean, dove emergeranno alcune verità tenute segrete fino a quel momento. Sean potrà forse fidarsi soltanto di Billy, che è, però, tenuto in ostaggio da Elliot. Dopo uno scontro fatale con Koba, che rivelerà le sue vere intenzioni, l’obiettivo primario di Sean sarà dunque quello di salvare suo fratello. Nel rimescolare le carte, lo scacchiere per il controllo criminale di Londra vedrà protagonisti anche Marian, Elliot, Luan e Shannon.

Dove vedere Gangs of London 2 (16 novembre 2022)

La quarta e ultima puntata stagionale di “Gangs of London 2” va in onda mercoledì 16 novembre dalle 21.15, su Sky Atlantic (canale 110). Gli episodi della serie sono inoltre visibili in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio).