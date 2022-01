"Ancora certe inquadrature se c'è una ragazza carina", Gassmann bastona Amadeus?

Sempre senza peli sulla lingua, Alessandro Gassmann non fa sconti a nessuno, neanche ai volti di punta Rai, dove gioca in casa e incassa successi (l'ultimo, quello della fiction Un Professore). L'ultima bordata dell'attore su Twitter - dove, appunto, è solito accendere discussioni - potrebbe essere rivolta proprio ad Amadeus, che ieri sera è andato in onda su Raiuno con una puntata speciale de I Soliti Ignoti dedicata alla Lotteria Italia.

Nello stesso orario Gassmann ha scritto polemico: "Ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c'è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza". Una critica che ha messo d'accordo molti utenti, indignati come lui. L'attore romano non ha fatto nomi, né di programmi tantomeno di conduttori, ma l'ipotesi che stesse parlando del noto format dell'ammiraglia è la più gettonata.

La reazione sui social

Il tweet ha infiammato gli animi. "In tutte le trasmissioni, particolarmente quelle sportive, io vedo delle donne che non aiutano certamente le altre donne che vorrebbero che tutto ciò finisse. Ammiccano scollate parlando di calcio" scrive qualcuno, poi ancora: "Ti ringrazio per sottolineare questi tristissimi atteggiamenti perché li ho commentati negativamente anche io con alcune persone e sono stata rimproverata per essere esagerata". Qualcuno però difende la Rai, accusando la concorrenza: "A Mediaset le donne sono trattate e si fanno trattare come pezze da piedi". C'è anche una frangia meno polemica che approfitta del dibattito e, considerando il periodo storico-politico, chiede a gran voce: "Alessandro Gassmann nuovo Presidente della Repubblica". E non sono pochi.