Il lifting di Gemma Galgani è stato pagato da 'Uomini e Donne'?

E' una persona nuova Gemma Galgani e non solo per il suo aspetto. Questo ringiovanimento le ha regalato un grande sprint, ma soprattutto le ha ridato voglia di mettersi in gioco, a partire dall'amore. La dama sfoggia una sicurezza mai dimostrata prima con i suoi corteggiatori, merito del benessere psicofisico ritrovato. Sì, grazie al ritocchino.

Gemma questa estate ha deciso di migliorare il suo aspetto fisico mettendosi nelle mani di un noto chirurgo estetico, il dottor Marco Gasparotti. A luglio ha fatto il lifting al viso e oggi assicura di sentirsi molto meglio, con se stessa e con gli altri. Ma chi ha pagato l'intervento? In molti hanno ipotizzato sia stata la redazione di 'Uomini e Donne' - visto che il reportage dell'intervento di Gemma ha occupato quasi metà della prima puntata (tanto per partire col botto) - invece non è così.

La Galgani ha pagato personalmente il lifting, come assicura al settimanale Nuovo: "Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell'operazione perché è talmente bella l'esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo". Il prezzo, lo sveliamo noi, si aggira intorno ai 5 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tina Cipollari a Gemma: "Sembri la nonna di Ken"

Il lifting di Gemma, ovviamente, non poteva lasciare indifferente la sua acerrima nemica Tina Cipollari, che si è scagliata contro di lei come una furia, appena l'ha vista: "Non ho parole. Tutto questo per rincorrere una gioventù persa, solo per accalappiarsi un ragazzo giovane. La faccia può essere migliorata, ma quando ti spogli i tuoi 71 anni si vedono tutti. "Ti sei sentita inadeguata perché uscivi con un ragazzo, ma la tua età non te la toglie nessuno. Sei la nonna di Ken ora? The Mask?".