Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Le indiscrezioni

Il rumor si fa sempre più rumoroso e consistente: Gemma Galgani potrebbe davvero lasciare il trono over di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni la dama del dating show di Canale 5 potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione di Masterchef Celebrity Italia.

Sul programma ci sono pochissime informazioni, la data di messa in onda al momento è solo una supposizione (dovrebbero iniziare a registrare a febbraio 2023 per poi andare in tv a aprile dello stesso anno), ma le prime supposizioni sul cast vedrebbero proprio Galgani come una delle possibile cuoche della terza stagione dello show di Sky.

La 72enne torinese è nel programma di Maria De FIlippi ormai da molti anni nella speranza di trovare l'amore e un'anima gemella, magari la partecipazione al cooking show potrebbe aiutarla in tal senso. Nel cast, sempre secondo le indiscrezioni, potrebbe comparire anche Luca Salatino, al momento nella casa del Grande Fratello Vip, che è un cuoco di professione - la sua carbonara è stata premiata anche dal Gambero Rosso -, Nicolas Vaporidis e Raz Degan.