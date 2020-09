U&D, Gemma ha fatto il lifting: prima e dopo

(Nel video sopra il ritorno di Gemma in studio)

'Uomini e Donne' riparte all'insegna delle novità. I cambiamenti non riguardano solo lo studio - completamente rinnovato - ma anche i protagonisti, o meglio, una delle protagoniste più discusse del programma, Gemma Galgani. E' stata un'estate importante per lei, che ha deciso di migliorare il suo aspetto fisico mettendosi nelle mani di un noto chirurgo estetico, il dottor Marco Gasparotti.

A luglio, infatti, Gemma ha fatto il lifting al viso ed è Maria De Filippi a svelarlo, appena iniziata la puntata, davanti a una contrariata Tina: "Non ho parole - tuona l'opinionista - Tutto questo per rincorrere una gioventù persa, solo per accalappiarsi un ragazzo giovane. Lei che era contraria alla chirurgia estetica, che ha massacrato decine di donne. Quanto è falsa. Lo ha fatto per rimorchiare i ragazzi". Vani i tentativi di Maria di farla ragionare, Tina è una furia e non si placa di certo quando Gemma entra in studio sfoggiando il suo nuovo aspetto: "Io sono favorevole alla chirurgia estetica, dove serve, e non c'è età. Tu sei stata talmente cattiva con altre donne che erano ricorsa alla chirurgia plastica. Sei contraddittoria. Lo hai fatto per i tuoi insuccessi amorosi, ma non è che se ti fai un restyling trovi marito. La faccia può essere migliorata, ma quando ti spogli i tuoi 71 anni si vedono tutti. Dal momento che ti sei fatta un'anestesia, potevi farla durare un po' di più e ti davi una sistematina anche da altre parti".

Gemma si difende, sostenendo di averlo fatto per sentirsi meglio con se stessa: "Si può anche cambiare idea nella vita. Ultimamente mi sentivo un po' a disagio, anche nei rapporti, e ho deciso di risolvere queste insicurezze. Io ho un'età anagrafica che non corrisponde al mio temperamento e quindi ho fatto in modo di avvicinare le due distanze". Ma Tina non la lascia neanche finire: "Ti sei sentita inadeguata perché uscivi con un ragazzo, ma la tua età non te la toglie nessuno. Sei la nonna di Ken ora? The Mask?".

Insomma, tra tutte queste novità c'è una cosa che è rimasta uguale a sempre: la rivalità fra Tina e Gemma. E si questo è solo l'inizio...

