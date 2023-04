Il gender reveal di Nina Zilli in diretta a Felicissima Sera: svelato il sesso

Lo avevano anticipato, e l'hanno rivelato davvero: Nina Zilli e Danti, nome d'arte del rapper Daniele Lazzarin, hanno svelato sul palco di Felicissima Sera il sesso del prossimo nascituro. Nessuno lo sapeva, nemmeno la famiglia della coppia, e ora tutti i loro fan ne sono a conoscenza: è una femmina. Lo abbiamo scoperto grazie a Pio e Amedeo, che per l'evento hanno organizzato un momento tutto dedicato ai due protagonisti della scena - sentimentalmente legati dal 2021 -, anzi ai tre, vista la gravidanza.

Ecco cosa è successo in diretta

Che Nina Zilli sia incinta di certo non sfugge all'occhio di chi guarda, nonostante il largo vestito azzurro che indossa per comodità. Prima di scoprine il sesso, Pio fa un sondaggio per capire quante persone fra il pubblico pensano che sia maschio e quanti che sia femmina. Dopodiché la Zilli prende uno spillone ingombrante e colorato per bucare un palloncino di grandi dimensioni e contenente coriandoli rosa o azzurri, pronti a svelare il genere del bambino. Ma l'attesa è ancora lunga: è chiamato sul palco Mario Forte, che canta una canzone dal titolo inequivocabile vista la situazione: "Sarà lui, sarà lei". È sulle note del ritornerllo del brano che la donna buca il palloncino e rende ufficiale il fatto che il pargolo sarà una femminuccia e si chiamerà Anna Blue.

Chi è Danti

Danti è il frontman del duo Two Fingerz, gruppo nato nel 2003 dall'incontro con il produttore Roofio, ed è un cantautore e rapper molto apprezzato in Italia, che ha collaborato con artisti noti al grande pubblico, tra cui Fedez, Fabri Fibra, J-Ax, Dargen D’amico, e Mondo Marcio, tra gli altri. Nato il 20 settembre 1981 a Desio, in provincia di Monza, Daniele Lazzarin ha continuato a farsi strada nel mondo della musica da solista, dopo essere entrato nel cast di Viva Raiplay nel 2019, programma condotto da Fiorello. Fra gli album ricordiamo Figli del caos (2007), Il disco finto (2009), Il disco nuovo/Il disco volante (2010), Mouse Music (2012), Two Fingerz V (2014) e La tecnica Bukowski del 2015.