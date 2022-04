Generation Drag, la versione teen di Drag Race prodotta da Tyra Banks

Tyra Banks ha prodotto la versione teen di Drag Race. Il programma ideato e condotto da Ru Paul negli States gode di enorme successo e quest'anno è arrivato anche in Italia su Discovery. La notizia di una nuova versione, con gli adolescenti, è stata data sui canali social di Discovery.

La supermodella, che sarà anche la conduttrice di Generation Drag, da anni è il volto di noti programmi tv come American Next Top Model e American Idol, quindi per lei non è una novità entrare a far parte di un prodotto televisivo. "Ho una tale ammirazione e rispetto per questi ragazzi - ha dichiarato Banks al sito web Deadline - Si stanno muovendo coraggiosamente per entrare nel loro mondo, che spesso può essere molto impegnativo e non sempre accogliente".

"La cosa più bella è vedere le loro famiglie a supportarli - ha sottolineato la modella - La tenacia di questi ragazzi ispira me e il mio team, e siamo onorati di poter condividere le loro storie. Non vedo l'ora che queste personalità scoppiettanti mostrino la loro ferocia al mondo".

Come funzionerà Generation Drag e chi sono i protagonisti

Lo show sarà diviso in sei episodi, che saranno visibili dal 1 giugno. I protagonisti sono 5 adolescenti e le rispettive famiglie, i loro nomi sono Jameson, Noah, Vinny, Bailey e Nabela. Nei vari appuntamenti li vedremo evolvere e raccontarsi fino a quando non saliranno sul palco per la prima esibizione da drag a Denver, in Colorado.