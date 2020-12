The Voice Senior, Gennaro Vilardi emoziona tutti: "Sono cieco, mia moglie è la luce dei miei occhi"

Il concorrente non vedente è entrato a far parte della squadra dei Carrisi. Dopo la sua esibizione, un emozionante duetto con lo stesso Al Bano accompagnato al piano da Gigi D’Alessio. Berté: “Sei una bomba”

Napoletano del Rione Sanità, cieco dalla nascita, il 74enne Gennaro Vilardi ha conquistato la giuria di The Voice Senior. Il concorrente ha cantato il classico ‘Tu vuo’ fa l’americano” di Renato Carosone e per lui si sono girati Clementino e i Carrisi, come gli ha comunicato Gigi D’Alessio, che era già girato perché ha già completato la sua squadra. “Pensavo non si girasse nessuno”, ha replicato Gennaro, con simpatica e modestia. Al termine della prova, Gennaro ha scelto proprio i Carrisi, entrando a far parte così della loro squadra (ora al completo).

Ma l’esibizione di Gennaro è stato un momento di grande emozione. La sua storia, insieme alla sua vitalità, alla sua passione per la musica e l’amore grandissimo per la sua famiglia, hanno fatto presa sulla giuria. Al Bano Carrisi è il più partecipe: Gennaro, ammette, gli ricorda suo padre. “Negli ultimi anni della sua vita perse la vista. So il dolore che ha provato, quanto ha sofferto perché da un giorno all’altro non ha visto più in faccia i figli, i nipoti né niente di ciò a cui era abituato a guardare - ha ricordato Al Bano - Non voleva più vivere, ma grazie alla musica rinacque un nuovo uomo. Io oggi rivedo lui in te, stessa grinta, stessa voglia di 'vedere' la vita”.

Gennaro Vilardi a The Voice Senior

Gennaro ha poi presentato la sua famiglia, la moglie Antonella - che lo aveva accompagnato al centro del palcoscenico per l’esibizione e che lui ha definito "la luce dei miei occhi" - la figlia e il nipote Roberto. Un grande amore, quello tra Gennaro e sua moglie, che presto festeggeranno i cinquant’anni di matrimonio.

Gigi D’Alessio a un certo punto ha deciso di accompagnare Gennaro al pianoforte e fargli cantare una canzone. La scelta di Gennaro è caduta su “L’amore è una cosa meravigliosa”. A lui a un certo punto si è unito sul palco anche Al Bano, in un duetto veramente eccezionale. Anche Loredana Berté, fino a quel momento rimasta in silenzio, ha fatto i suoi complimenti a Gennaro: “Anche se non mi sono girata, sei una bomba”.