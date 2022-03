Inizia stasera il "Geordie Shore 2022": le anticipazioni e i concorrenti

Dopo aver vissuto in lockdown per troppo tempo, tornano i Geordies, e questa volta sono ancora più carichi di prima.

La nuova stagione di Geordie Shore inizia stasera con il primo episodio in onda su MTV alle 21:00.

Geordie Shore, anticipazioni nuova edizione 2022: arrivano i single

Restrizioni, coprifuoco e lockdown sono stati fortunatamente accantonati, e i Geordies sono finalmente liberi di tornare nella casa di Geordie Shore, dove ad aspettarli c’è una grande novità. Dopo un anno a secco di appuntamenti, infatti, ecco arrivare il nuovo cast dei “sexy single”, pronti a organizzare uscite con tutta la compagnia di Newcastle upon Tyde. Questo nuovo format, molto vicino al dating show, darà così vita anche alle eliminazioni: chi non riuscirà a creare connessioni, intesa e feeling con i single, dovrà lasciare il programma. Già dalla prima puntata non mancheranno i flirt, con Bethan pronta a credere nell’amore a prima vista per Jay, le avances di Abbie verso Charlie e i primi appuntamenti tra Roxy e Louis.

Chi sono i Geordies

I partecipanti alla ventiduesima edizione di Geordie Shore sono Abbie Holborn, Amelia Lily, Anthony Kennedy, Betah Kershaw, Chloe Ferry, James Tindale, Louis Shaw e Nathan Henry. Grande ritorno quello di Marty McKenna, che era apparso per l’ultima volta nella quindicesima stagione.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 14 marzo)

Il primo episodio della nuova stagione di Geordie Shore va in onda stasera alle 22:00 su MTV (canale 131).