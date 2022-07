Piove, ma Geppi Cucciari continua a condurre: lo straordinario talento in un video (virale)

Maestra d'improvvisazione, Geppi Cucciari ne ha dato ulteriore sfoggio nella serata di ieri, quando si è trovata a condurre la serata del Premio Strega con un'acquazzone arrivato all'improvviso. Fuoriprogramma che la presentatrice sarda ha gestito con una padronanza di palco e con una comicità tale da diventare trend topic su Twitter. "La bella notizia è che è finita la siccità, mentre quella brutta è che è finita proprio adesso", ha ironizzato Geppi in diretta su rai Tre dal Ninfeo di Villa Giulia (Roma) ieri sera. Proprio in quegli istanti, infatti, stava cominciando una bufera che avrebbe tormentato la Capitale e molte altre zone d'Italia per la notte intera.

A vincere il premio è stato Mario Desiati, autore di Spatriati (Einaudi), con 166 voti. Lo scrittore pugliese, che era già entrato in cinquina nel 2011 con Ternitti, si è aggiudicato la 76esima edizione battendo la concorrenza di Claudio Piersanti che con Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) che si è classificato secondo con 90 voti.