Germinal, le anticipazioni della seconda puntata

In onda su Rai 3, la miniserie Germinal è tratta da una pietra miliare della letteratura ottocentesca, firmata dal grande Émile Zola. Negli episodi in onda venerdì 6 maggio proseguono le vicende di Étienne, diviso tra le proteste con i colleghi minatori e l’amore per la giovane Catherine, messo in discussione da una spiacevole scoperta. Scopriamo di più su quello che ci aspetta nella nuova puntata.

Germinal, seconda puntata: le anticipazioni

Germinal è una miniserie francese (ma co-prodotta anche dall’Italia) tratta dall’omonimo romanzo (1855) del grande scrittore Émile Zola. Nel corso della prima puntata abbiamo conosciuto il macchinista Étienne Lantier (Louis Peres). Trovatosi senza lavoro, il ragazzo è assunto nella miniera di Montsou. La seconda puntata, trasmessa da Rai 3 venerdì 6 maggio alle 21.20, vede il protagonista interagire con i nuovi colleghi. L’integrazione in questa nuova realtà è molto buona: il carattere e la determinazione del giovane lo portano a essere visto di buon occhio anche dai lavoratori più maturi. Étienne prende ben presto consapevolezza delle critiche condizioni nelle quali versano i minatori e quando le angherie gli sembrano insopportabili, comincia a guidare le proteste contro i padroni, in nome della giustizia e dei diritti. Nel frattempo deve però far fronte anche a inconvenienti di carattere sentimentale: durante una festa, una sera vede Catherine – della quale è innamorato – baciare Chaval. Per Étienne è un brutto colpo, che lo obbliga a riflettere sul rapporto che ha con la ragazza. L’ultima puntata di Germinal va in onda venerdì 13 maggio, con il quinto e il sesto episodio.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (venerdì 6 maggio)

Il terzo e il quarto episodio di Germinal vanno in onda venerdì 6 maggio in prima tv alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming e on demand su RaiPlay.