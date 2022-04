"Germinal" su Rai 3: le anticipazioni della miniserie tratta dal romanzo di Émile Zola

“Germinal” è una miniserie francese (co-prodotta anche dall’Italia) che debutta venerdì 29 aprile su Rai 3. Ispirata a un classico della letteratura ottocentesca, racconta la Francia all'epoca della seconda rivoluzione industriale, vista con gli occhi del giovane lavoratore ribelle Étienne (interpretato da Louis Peres). Scopriamo di più su questa nuova fiction, che promette intrattenimento e riflessioni.

Germinal, prima puntata: anticipazioni e trama

“Germinal” è una miniserie prodotta da France Télévisions, Salto e Rai Fiction ed è un adattamento del libro omonimo di Émile Zola pubblicato nel 1855 e da noi noto con il titolo “Germinale”. La storia è ambientata nella zona mineraria del nord della Francia durante la seconda rivoluzione industriale (seconda meta dell’Ottocento). Nellla prima puntata vediamo Étienne Lantier, un giovane macchinista disoccupato che viene assunto nella miniera di Montsou.

Qui vede con i suoi occhi le critiche condizioni degli umili lavoratori e, rafforzata la coscienza e lo spirito critico, veste i panni del ribelle capopopolo, intento a rivendicare i diritti dei colleghi. Inoltre, Étienne si innamora della giovanissima Catherine Maheu. La fiction è composta da sei episodi, in onda a partire dal 29 aprile e trasmessi da Rai 3 nel corso di tre prime serate del venerdì.

La regia di tutti gli episodi è firmata da David Hourrègue e il cast comprende Louis Peres, Thierry Godard, Guillaume de Tonquédec, Alix Poisson, Natacha Lindinger, Sami Bouajila, Steve Tientcheu, Stefano Cassetti e Valeria Cavalli e Rose-Marie Perreault.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (venerdì 29 aprile)

I primi due episodi di “Germinal” vanno in onda mercoledì 27 aprile in prima tv alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming e on demand su RaiPlay.