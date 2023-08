Gerri: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

Scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti e tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, "Gerri" è una delle novità Rai del palinsesto televisivo 2023-2024. Giulio Beranek veste i panni dell'ispettore Gregorio Esposito, napoletano di origini rom, tormentato da un doloroso passato e amato dalle donne. Scopriamo qualcosa in più su questa serie, diretta da Giuseppe Bonito.

Quando inizia Gerri

La prima stagione della serie televisiva "Gerri" andrà in onda nel corso del primo semestre del 2024. Le date della messa in onda delle puntate non sono ancora state rese note da Rai 1.

Gerri: numero di puntate

Tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, la nuova serie televisiva di Raifiction "Gerri" avrà un totale di quattro puntate, trasmesse nel corso di altrettante prime serate televisive.

Trama e anticipazioni

Gregorio Esposito - da tutti chiamato Gerri - è un ispettore napoletano di origini rom che lavora in Puglia. Il suo grande fascino fa costantemente presa sulle donne e sono diverse quelle che ottengono la sua attenzione. Gerri è però un tormentato uomo dal passato complesso. Nell'affrontare le sue indagini si fa coinvolgere fin troppo dai fatti, perdendo il distacco che il suo ruolo richiederebbe. I suoi modi di fare non sempre trovano i favori del capo della Mobile Santeramo, provocando inoltre le invidie di Calandrini, suo collega; il diretto superiore Alfredo Marinetti, lo vuole molto bene. Tutto da scrivere, invece, il rapporto con la viceispettrice Lea Coen: da poco giunta in Puglia, è inizialmente molto diffidente nei confronti di Gerri, ma tra i due è destinata ad esplodere la passione. Quando un preoccupato Marinetti decide di indagare in gran segreto sulle origini del protagonista, emergeranno aspetti del suo passato, a partire dall’infanzia trascorsa a Napoli in una casa-famiglia.

Cast e personaggi

Il cast di "Gerri", la nuova serie televisiva di Rai 1, è così formato:

Giulio Beranek

Valentina Romani

Fabrizio Ferracane

Roberta Caronia

Irene Ferri

Lorenzo Adorni

Lorenzo Aloi

Cristina Pellegrino

Tony Laudadio

Cristina Cappelli

Carlotta Natoli

Massimo Wertmüller

Gerri in tv e in streaming

La prima stagione televisiva di "Gerri" andrà onda su Rai 1 in prima visione tv. Gli episodi della serie saranno inoltre disponibili per la visione sulla piattaforma RaiPlay, ia in live streaming e on demand.