Gerry Scotti e la frecciata alla Rai: "Ecco la differenza con Mediaset", il video

Su Canale 5 è tornato il programma Caduta Libera e il suo inizio possiamo definirlo con il botto (e non solo per i concorrenti che cadono nella botola). Durante il primo gioco ecco che arriva una domanda che riguarda la Rai, ovvero "La Rai le ha intitolato gli studi televisivi in Via Teulada". La risposta giusta è Raffaella Carrà, a questo punto dopo che il presentatore ha chiesto al pubblico in studio di salutare la grande artista e renderle omaggio con un applauso ecco che arriva la stoccata a mamma Rai.

"Ecco la differenza tra noi e la Rai. Noi facciamo sempre domande sulla Rai, la Rai non fa mai domande su di noi. Si potrebbe fare, no? Sarebbe carino chiedere qual è il "Paese di nascita di Gerry Scotti. Miradolo Terme". Ma niente, non avrò mai questa soddisfazione". Una frecciata che non è passata inosservata e che anzi è rimbalzata sui social, anche perché rappresenta la verità.

Quello tra Caduta Libera e Gerry Scotti è un sodalizio che ha fruttato molte soddisfazioni al conduttore e a Mediaset, quest'anno saranno spente le 1000 candeline per le 1000 puntate dello show: Caduta Libera è andata in onda per la prima volta a maggio 2015. In questa edizione ci saranno di nuovo gli appuntamenti della domenica che avranno come protagonisti personaggi famosi come chef, concorrenti dei reality e anche vip. Ovviamente in occasione della puntata numero mille ci saranno tutti i super campioni.