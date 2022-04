Gerry Scotti, il dolore per la morte di Piero Sonaglia: "Già ci manca"

Ieri notte è morto Piero Sonaglia, storico collaboratore di Mediaset. La sua presenza in Uomini e Donne e Tu si que vales è indimenticabile. Anche Gerry Scotti ha voluto ricordarlo sui social con un post in cui ricorda i celebri momenti in cui urlava il suo nome.

"Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare "Pierooooooooo" perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca", questa la dedica del conduttore.

Sui social si stanno moltiplicando i ricordi di chi ha partecipato ai programmi con lui presente, come ad esempio Andrea Cerioli che in una storia Instagram ha scritto "Un uomo meraviglioso, buono. Buon viaggio Piero". A dare l'annuncio della morte di Sonaglia è stato il regista Roberto Cenci.