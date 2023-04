Uomini e Donne: il gesto di Maria De Filippi per Lavinia prima della scelta

(Il momento della sorpresa e dell'abbraccio tra Lavinia e Maria)

Su Canale 5 oggi, 4 aprile, è andata in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Lavinia Mauro. Il percorso della tronista è stato particolarmente sofferto per colpa delle conoscenze con i suoi corteggiatori che hanno avuto numerosi alti e bassi e che quindi l'hanno portata a rimanere ben sette mesi sul trono. Ma non è neanche passata inosservata la sua ansia. L'ansia limita molti aspetti della sua vita, ma Lavinia grazie anche a questo percorso in cui ha dovuto affrontare le telecamere ha fatto grandi passi avanti: all'inizio aveva sempre bisogno del ventaglio, dell'acqua per smorzare i momenti di tensione, poi qualcosa è cambiato. Piano piano Lavinia ha iniziato a lasciare questi suoi riti.

In occasione della scelta tra un pianto e un altro è stato organizzato da Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari una sorpresa per Mauro: tutti i presenti hanno sfoderato il ventaglio e hanno iniziato ad usarlo. Un gesto significativo che ha fatto scoppiare in lacrime la tronista che ha ringraziato tutti con la voce rotta dal pianto.

Prima di far entrare i due corteggiatori per la scelta Lavinia ha poi dato il suo regalo ad una delle collaboratrici del programma: un mazzo di fiori e un bigliettino. Poi è stata la volta di Maria: per lei un altro mazzo di fiori e un ventaglio, un pensiero molto apprezzato dalla conduttrice.