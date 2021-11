Gf Vip, bufera su Alfonso Signorini: "Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”

Lo scivolone di Alfonso Signorini è diventato realtà sul finire di trasmissione. Poco dopo l'1 di notte, infatti, il tema dell'aborto è entrato a gamba tesa all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Tutti contro Signorini

Tutta colpa, si fa per dire, di Giucas Casella. La scorsa settimana gli autori del reality avevano fatto credere all'illusionista che la sua amata cagnolina fosse rimasta incinta di un cane di grossa taglia. Nel corso della diretta di ieri sera Casella ha ipotizzato l'ipotesi di farla abortire, scatenando la reazione del presentatore, che ha suscitato non poche polemiche sui social. "Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa", ha risposto Signorini, immediatamente finito al centro di una polemica che rischia di andare avanti per chissà quanto tempo ancora.

L'aborto è legge

In Italia l'aborto, va ricordato, è legge dal 1978. Oggi nel nostro Paese la donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari.

Con la sua improvvida uscita notturna Signorini ha esteso a tutto il programma Mediaset la contrarietà all'aborto, parlando di fatto a nome di autori, opinionisti, tecnici. Ed è qui che sorge spontanea una domanda: cosa penseranno in tal senso Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?