Gf Vip, Nicola Pisu: "Amavo Miriana Trevisan, non voglio più vederla"

Miriana Trevisan rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip perché in nomination, ma Nicola Pisu, con cui ha avuto una chiacchierata liaison all'interno del reality Mediaset, non vorrà vederla. Mai più.

Nicola innamorato

Il figlio di Patrizia Mirigliani ne ha parlato a Novella 2000. “Con Miriana sono sempre stato sincero, non ho mai nascosto i miei sentimenti, ma lei non è stata molto generosa con me", ha sottolineato Pisu, che all'interno del GF Vip era apparso completamente preso dall'ex ragazza di Non è la Rai. "Le ho dimostrato affetto in tutti i modi, abbiamo trascorso momenti meravigliosi. Sono cose che non si possono dimenticare, perché erano, almeno da parte mia, fatte con il cuore”.

Peccato che da parte di Miriana ci fossero altre sensazioni. “Mi ha detto che provava attrazione per me, e che ci avrebbe pensato non appena finiva il programma. Io ci ho creduto, ma adesso dice tutt’altra cosa. A mio parere Miriana non ha mai avuto le idee chiare, e ha messo le mani avanti per paura di essere fraintesa. A conti fatti, lei di me era solo attratta, mentre io me ne ero innamorato. In quei momenti intimi tra noi non stavo scherzando, il mio sentimento per Miriana era assolutamente vero”.

Non c'è futuro

Un amore al momento ferito, scemato, archiviato. Nicola ha infatti deciso di voltare pagina, mettendo un punto alla sua storia con Trevisan. “Un futuro non c’è. Probabilmente Miriana è l’unica concorrente che non vorrò più rivedere una volta finito tutto. Mi sento deluso e amareggiato. Probabilmente è proprio Miriana a non essere pronta ad avere storie d’amore o incontri del genere”.

Al televoto con Katia, Carmen e Sophie, Trevisan domani potrebbe raggiungere Nicola in studio a Cinecittà. Cosa accadrà a quel punto, lo scopriremo solo vivendo.