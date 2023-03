Gf Vip 7: Sarah Altobello viene eliminata e riceve una proposta di matrimonio

Anche la 38esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda il 2 marzo, è eliminatoria, d’altronde manca sempre meno alla finale, prevista per il 3 aprile, e il gioco si fa sempre più duro per i nostri concorrenti, chiusi nella Casa di Cinecittà da oltre 5 mesi. In nomination questa sera c’erano Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello. Come sempre, Alfonso Signorini ha lasciato sulle spine i vipponi, facendoli sospirare fino a oltre metà puntata. Così, dopo aver dato spazio all’ennesima crisi dei Donnalisi e al loro confronto in studio con Nicole Murgia, ha letto l’esito del televoto.

Sarah Altobello eliminata

L’eliminata della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 7 è Sarah Altobello. La gieffina era in nomination contro Edoardo Donnamaria, Tavassi, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Dopo essere già stata eliminata, ma rientrata nella Casa grazie al fortunato bussolotto, la concorrente pugliese era quasi certa della sorte di questa sera. Il suo percorso al Gf non è stato dei più brillanti: a parte il breve flirt con Attilio Romita e il brutto trattamento che le ha riservato l’ex mezzo busto del Tg1, facendo tra l’altro una pessima figura, Sarah non è stata molto sotto la luce dei riflettori del reality, e forse questo non l’ha ricompensata con o voti da casa.

La proposta di matrimonio a Sarah Altobello

Appena fuori dalla Porta Rossa, Sarah Altobello ha trovato una bella sorpresa. Sotto la pioggia romana ad aspettarla c’era Tony Toscano, il (forse) fidanzato della vippona che la attendeva con un mazzo enorme di rose rosse. Ma non c’erano solo i fiori: il torinese, classe 1965, ha chiesto la mano di Sarah con un anello di brillanti: “Lei è nel mio cuore e lo sarà per sempre perché la voglio sposare”. Un po’ schiva e imbarazzata lei ringrazia con un bacio sulla guancia, e nella fretta, o per scelta, indossa l’anello nel dito sbagliato.