Ghost - Fantasma, stasera in tv: 5 curiosità sul film con Demi Moore e Patrick Swayze

In onda oggi, 4 dicembre 2022, su Canale 5, " Ghost - Fantasma " è un film sentimentale che ha fatto sognare ed emozionare milioni di spettatori. Interpretato da Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg è caratterizzato da molte curiosità collaterali: scopriamone qualcuna.

Ghost - Fantasma, stasera in tv: 5 curiosità sul film romantico

- Anche se oggi è impensabile un "Ghost - Fantasma" senza i due attori protagonisti, Demi Moore e Patrick Swayze, in un primo momento le idee dei produttori erano altre. Per il ruolo di Molly Jensen tra le candidate furono prese in considerazione Nicole Kidman e Meg Ryan; per il ruolo di Sam Wheat si pensò a Tom Cruise, Johnny Depp, Harrison Ford e Kevin Bacon.

- Per il personaggio di Molly Jensen non era previsto un taglio di capelli a caschetto. Quando fece il provino, Demi Moore aveva infatti i capelli lunghi. Ingaggiata per il ruolo, l'attrice si presentò sul set con il suo nuovo look (opera del parrucchiere John Sahag). Il regista restò inizialmente senza parole, ma dopo il primo impatto dichiarò che quel look era perfetto per il personaggio.

- I momenti che vedono il personaggio di Sam Wheat in versione fantasma sono stati per Patrick Swayze quelli più difficili da interpretare. La storia racconta che l’attore masticò per l’occasione diversi cubetti di ghiaccio, necessari per non rendere visibile il fiato.

- L’idea di affidare a Whoopi Goldberg il personaggio di Oda Mae Brown fu di Patrick Swayze, suo grande sostenitore. Nonostante ciò, la produzione non fu inizialmente soddisfatta dal provino dell’attrice, Swayze non volle sentire ragioni e disse alla produzione che quel ruolo doveva essere della Goldberg. Alla fine dei giochi, la mossa di Patrick Swayze si rivelò vincente.

- La canzone "Unchained Melody", celeberrima ed inseparabile dalle immagini del film, è in realtà un vecchio brano scritto nel 1955 da Alex North e Hy Zaret e interpretata nel corso del tempo da molti artisti (i Righteous Brothers, che portarono il brano al successo, Sam Cooke, Dionne Warwick, The Platters, Al Green, Joni Mitchell, U2 e tanti altri). Grazie alla colonna sonora di "Ghost" la canzone divenne - a distanza di tanto tempo - un tormentone degli anni ’90.

Dove vedere “Ghost - Fantasma” in tv e in streaming (4 dicembre 2022)

“Ghost – Fantasma” va in onda oggi, 4 dicembre, dalle 21:25 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infintiy.