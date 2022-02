Ghost Hotel: oggi su Sky Arte Michela Murgia sulle tracce di Palma Bucarelli

Michela Murgia torna a indagare nelle stanze di Ghost Hotel alla ricerca dei segreti remoti di alcuni dei personaggi più iconici e discussi del secolo scorso.

Stasera su Sky Arte a partire dalle 21:15 va in onda la nuova puntata su Palma Bucarelli, storica critica d’arte direttrice della GAM di Roma fino al 1975.

Chi è Palma Bucarelli, protagonista del nuovo episodio “Il museo c’est moi”

Dopo aver investigato – nella scorsa puntata – sulla controversa figura di Nikola Tesla, Michela Murgia varca la soglia dell’Hotel Flora di Roma sulle tracce di Palma Bucarelli, la prima donna direttrice di un museo italiano. Il suo nome è infatti legato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, di cui fu sovrintendente dal 1942 al 1975. Durante la sua carriera Palma Bucarelli diede un vero e proprio scossone all’arte del nostro paese, portando opere di artisti rivoluzionari come Picasso, Pollock e Burri, e ripensando lo spazio museo come luogo attivo e sempre in evoluzione, in grado di fare del pubblico più che un semplice spettatore. Il suo impatto sull’arte e la critica novecentesca fu importantissimo, anche perché in grado di sdoganare finalmente una figura di donna forte e indipendente, lontano dagli stereotipi di stampo patriarcale del dopoguerra.

Ghost Hotel: il programma

Michela Murgia racconta in sei episodi le storie e i segreti di alcuni dei personaggi più famosi del mondo dell’arte e della cultura del Novecento. Nei panni di una curiosa portiera d’albergo, la scrittrice indaga le tracce lasciate dai protagonisti all’interno delle loro stanze d’hotel sparse per il mondo. I prossimi episodi saranno dedicati ad Anaïs Nin e Kiki de Montparnasse.

Dove vederlo stasera in tv (1 febbraio)

Ghost Hotel è in onda oggi in prima serata su Sky Arte (canale 120) a partire dalle 21:15.