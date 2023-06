Gialappashow, le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

La quarta puntata di "Gialappashow", in onda oggi, domenica 11 giugno 2023, dalle 21.30 su Tv8 è all''insegna del divertimento. Ad affiancare il Mago Forrest in conduzione troviamo Giulia Salemi, ma c'è attesa anche per vedere all'opera il super ospite Giancarlo Magalli, di ritorno sul piccolo schermo dopo un periodo di inattività.

Gialappashow: le anticipazioni del 11 giugno

Tv8 ha donato nuova linfa alla genialità della Gialappa's Band: il terzetto diventato coppia dopo il ritiro di Carlo Taranto, ha trovato in "Gialappashow", in onda l'11 giugno con la quarta puntata, uno spin-off di successo del super-cult "Mai dire gol", grazie a nuovi e vecchi amici, che scendono in campo per donare qualche ora di risate sane e non banali.

Il conduttore della trasmissione è Michele Foresta, meglio noto come Mago Forrest, affiancato ogni domenica da una diversa presenza femminile. Dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta e Cristina Chiabotto, scende oggi in campo Giulia Salemi, personaggio televisivo ben noto alle nuove generazioni. Ma non è tutto perchè interviene anche il celebre conduttore Giancarlo Magalli, pronto a mettere al servizio dello show la sua verve. Immancabile la presenza del Maestro Vittorio Cosma e quella della "resident band" Neri per Caso.

Tornano anche questa sera alcuni dei personaggi più amati del programma: come ad esempio il Bruno Barbieri di Ubaldo Pantani; o il Galeazzo Italo Mussolini di Stefano Rapone. Per l'atteso "Berve" la Francesca Fagnani di Valentina Barbieri intervista Sigmund Freud. Tra gli altri comici di "Gialappashow" vanno menzionati anche Antonio Ornano, Marcello Cesena, Brenda Lodigiani, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin, Alessandro Betti e Toni Bonji.



I "Gialappi" Giorgio Gherarducci e Marco Santin commentano con una grande carica di satira , molti eventi sportivi ma anche trasmissioni televisivi come "MasterChef Italia", "Pechino Express", "X Factor" e "Ex On the Beach".

"Gialappashow" è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è curata da Andrea Fantonelli.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (11 giugno 2023)

La quarta puntata della prima edizione di "Gialappashow" va in onda domenica 11 giugno 2023 a partire dalle 21.30 su Tv8. Il programma è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale, e in simulcast su Sky Uno.