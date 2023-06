Gialappashow, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera

La quinta puntata di "Gialappashow", va in onda oggi, 19 giugno 2023, dalle 21.30 su Tv8. Eccezionalmente trasmessa di lunedì, non cambia però la formula né il fine dello show: quello di divertire con intelligenza attraverso sketch, imitazioni e pungente satira. Ad affiancare il Mago Forest in conduzione stasera troviamo Federica Nargi.

Gialappashow: le anticipazioni del 19 giugno

I tanti fan della Gialappa's Band che ieri, sintonizzandosi su Tv8, si sono imbattuti con il Gran Premio del Canada di Formula 1, possono stare tranquilli: abitualmente in onda di domenica, la quinta puntata della prima stagione di "Gialappashow" soltanto di 24 ore e va in onda oggi, 19 giugno, dalle 21.30, su Tv8 ma anche in simulcast su Sky Uno.

Il prima time del lunedì non modifica, comunque, la formula dello show, sorta di spin-off di "Mai dire gol", per anni programma di culto di Italia 1, frutto delle intuizioni della Gialappa's Show (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), coadiuvati dal Mago Forest che, in ognuno degli appuntamenti settimanali, si avvale di una diversa spalla femminile. Dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta e Cristina Chiabotto e Giulia Salemi è oggi il turno di Federica Nargi, showgirl ed ex velina (nel periodo 2008-2012) di "Striscia la notizia", su Canale 5.

L'ospite speciale della puntata di questa sera è il cantautore Raf, dagli anni '80 a oggi protagonista della scena musicale italiana; tra gli ospiti fissi ritroviamo invece i Neri Per Caso e il Maestro Vittorio Cosma.



Tra i personaggi più attesi della serata, troviamo ancora una volta il Galeazzo Italo Mussolini di Stefano Rapone: il vice portavoce aggiunto del governo presenta un libro molto particolare. Brenda Lodigiani veste i panni di Orietta Berti, attraverso l'esilarante rubrica "I consigli di Orietta". Tra gli altri personaggi di questa edizione ci sono anche la Francesca Fagnani di Valentina Barbieri, alle prese con il format "Berve", e Bruno Barbieri secondo Ubaldo Pantani. Nel cast di comici di "Gialappashow" ci sono inoltre Marcello Cesena, Antonio Ornano, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin, Alessandro Betti e Toni Bonji.

Le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin commentano i momenti salienti - e volontariamente o inconsapevolmente comici - di programmi famosi, come ad esempio "MasterChef Italia", "Pechino Express", "X Factor" e "Ex On the Beach".

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (19 giugno 2023)

La quinta puntata della prima edizione di "Gialappashow" va in onda lunedì 19 giugno 2023 a partire dalle 21.30 su Tv8. Il programma è inoltre visibile in diretta streaming sul sito ufficiale del canale, e in simulcast su Sky Uno. Tv8 trasmette la replica dello show il mercoledì a mezzanotte.